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    «Зенит» надеется, что Лодыгин покинет клуб. У вратаря есть предложение от «Ноттингем Форест»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может сменить команду в зимнее трансферное окно.

    Как сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ» со ссылкой на агента футболиста, у россиянина есть предложение от «Ноттингем Форест», выступающего в Чемпионшипе.

    «В «Зените» все надеются, что Лодыгин уйдет, потому что он слишком болезненно переносит конкуренцию», – пишет «НЕНОБЕЛЬ».

    Сегодня стало известно, что вратарь не полетел с командой на первый зимний сбор в Доху.

    • Лодыгин перешел в петербургский клуб из «Ксанти» летом 2013 года.
    • Контракт вратаря с «Зенитом» истекает летом этого года.

    Источник: Телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ»

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +455

      Dimon013 8 минут назад

      Вариант, как раз для Лодыгина. Игровая практика + не забывайте уровень футбола в Англии!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5462

      Вомбат 18 минут назад

      Если он хоть немного говорит по-английски, пусть переходит туда, а если нет - не надо. Учить язык в его возрасте поздновато. А без языка у него там не получится взаимопонимание с защитниками. Как у Павлюченко и Жиркова не получилось взаимопонимание с партнерами. Хотя классом оба были не ниже партнеров.

      1
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      ...
      Рейтинг: +377

      Олег Колесов > Вомбат 2 минуты назад

      Будет марки наклеивать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10082

      афоня72 23 минуты назад

      Вратарь неплохой, а вот психически точно неуравновешен.

      2
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      Рейтинг: +365

      ZENIT84, 29 минут назад

      он бывает тащит а бывает детские ошибки)))не стабилен юрбан))успехов ему))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +602

      acor94 41 минуту назад

      Хороший вариант

      2
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