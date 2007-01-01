«Зенит» надеется, что Лодыгин покинет клуб. У вратаря есть предложение от «Ноттингем Форест»

Вариант, как раз для Лодыгина. Игровая практика + не забывайте уровень футбола в Англии!
Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин может сменить команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает телеграм-канал «НЕНОБЕЛЬ» со ссылкой на агента футболиста, у россиянина есть предложение от «Ноттингем Форест», выступающего в Чемпионшипе.
«В «Зените» все надеются, что Лодыгин уйдет, потому что он слишком болезненно переносит конкуренцию», – пишет «НЕНОБЕЛЬ».
Сегодня стало известно, что вратарь не полетел с командой на первый зимний сбор в Доху.
- Лодыгин перешел в петербургский клуб из «Ксанти» летом 2013 года.
- Контракт вратаря с «Зенитом» истекает летом этого года.