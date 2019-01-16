Виейра – о матче с «Монако»: «Никогда не думал, что мы с Анри будем играть друг против друга»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра поделился ожиданиями от матча 17-го тура Лиги 1 против «Монако». Главный тренер монегасков – Тьерри Анри, бывший одноклубник Виейра.

«Это странно, потому что мы провели много времени вместе. Мы играли, мы побеждали, мы проигрывали вместе в одной команде.

Он начал свою карьеру в «Монако», а я в «Ницце». Мы всегда были близки. Забавно, что мы оба получили первую тренерскую работу на юге Франции.

Я думаю, мы оба ждем матча. Я никогда не думал, что мы будем тренерами – он в «Монако», а я в «Ницце» – и будем играть друг против друга.