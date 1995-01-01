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    Газизов – о де Оливейре, перешедшем в «Зенит»: «Гончаренко раньше звал его в ЦСКА»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в свое время бывший тренер команды Уильям Артур де Оливейра мог оказаться в ЦСКА, куда его приглашал Виктор Гончаренко.

    На этой неделе бразильский специалист перешел из башкирского клуба в «Зенит».

    «Де Оливейра в своe время мог оказаться в ЦСКА, раньше его звал туда Виктор Гончаренко. Тогда была сложная ситуация в «Уфе», мы не хотели его отпускать, поэтому я лично просил его остаться. Он вошeл в положение, за что хочу сказать ему большое спасибо. Он не гонится за деньгами и славой, а знает, что если его помощь нужна, то он поможет. Спасибо за то, что тогда он не уехал.

    Этим летом у него было предложение от «Зенита», но мы попросили его остаться на полгода, чтобы помочь команде в тяжeлый момент – тогда были еврокубки. Сейчас пришло время, ему нужно дать возможность развиваться, нужно получать новый опыт. Как можно его удерживать, если есть вариант развития? Все знают нашу философию – мы не удерживаем специалистов, если они идут на повышение. Он молодой, у него большие возможности и светлая голова. Мы не расстаeмся навсегда. Никакой компенсации от «Зенита» не было. У нас есть определeнные договорeнности с «Зенитом» о его дальнейшей судьбе, но о них я умолчу.

    Видел ли я его главным тренером команды? Тогда не было такой возможности, потому что у него не было категории А. Сейчас он только отучился, получил категорию А, через полтора года получит следующую, поэтому в будущем всe возможно. У меня в голове всегда будет мысль, что это наш специалист, он – продукт нашей системы. Мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания». Сейчас мы уверены в Кириченко, уверены, что наша работа будет долгой», – сказал Газизов.

    • В карьере игрока де Оливейра выступал за «Уфу» с 2010 по 2014 год.
    • С 2015 по 2017 год работал в клубе в качестве переводчика, после чего вошел в тренерский штаб.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1197

      SIRIUS 2002 15 минут назад

      У Уфы походу с деньгами напряг, пол команды разбежалось, теперь и тренера отпустили.

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