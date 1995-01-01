Сорокин: «Пять минут в сборной России имели для меня большое значение»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную России. 23-летний игрок вышел на поле в товарищеском матче против Чехии (5:1).

– Участвуя в сборах у Станислава Черчесова, вы поняли, за счет чего сборная при нем дошла до четвертьфинала?

– У них хороший тандем с Мирославом Ромащенко. Да и вообще весь тренерский штаб очень гармоничный – каждый дополняет каждого. Это касается и Черчесова, и Ромащенко, и Гинтараса Стауче. Все нацелены на работу и достижение положительного результата. Станислав Саламович отлично мотивирует на борьбу и проявление своей лучшей игры – где нужно, «напихает» игроку, где нужно, взбодрит. Мирослав Юрьевич много дает футболистам в плане тактики. Совокупность этих качеств помогла этому штабу преуспеть на ЧМ.

– Эмоции от выхода на поле в составе сборной зашкаливали? Или слишком мало игрового времени было, чтобы так реагировать?

– Эти пять минут имели для меня большое значение. Я почувствовал себя игроком национальной команды и понял, куда надо стремиться. Не всем удается заслужить вызов в главную команду страны и выйти на поле в ее футболке. В прошлом году мне выпало всего пять минут на игру. Но это только заставляет еще усердней работать в клубе, чтобы получать больше игровой практики, расти и заслужить доверие тренеров сборной.