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    АПЛ. Дубль Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»

    Встреча 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити»«Вулверхэмптон» завершилась разгромной победой хозяев.

    Дублем в составе команды Хосепа Гвардиолы отметился Габриэль Жезус. Автогол на свой счет записал Конор Коади.

    «Манчестер Сити» набрал 53 очка, сократив отставание от лидирующего «Ливерпуля» до четырех баллов. «Вулверхэмптон» с 29-мя пунктами по-прежнему 11-й.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

    Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жезус, 10; 2:0 – Жезус, 39 (с пенальти); 3:0 – Коади, 78 (автогол).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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