АПЛ. Дубль Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»

Встреча 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» завершилась разгромной победой хозяев.
Дублем в составе команды Хосепа Гвардиолы отметился Габриэль Жезус. Автогол на свой счет записал Конор Коади.
«Манчестер Сити» набрал 53 очка, сократив отставание от лидирующего «Ливерпуля» до четырех баллов. «Вулверхэмптон» с 29-мя пунктами по-прежнему 11-й.
Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур
Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Жезус, 10; 2:0 – Жезус, 39 (с пенальти); 3:0 – Коади, 78 (автогол).