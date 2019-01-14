«ПСЖ» оценил Кавани в 60 миллионов

Ближайшим летом форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани может сменить команду.
Как информирует Le 10 Sport, со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, парижане готовы продать 31-летнего нападающего за сумму в 60 миллионов евро.
- В текущем сезоне Кавани забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи в 19 играх за «ПСЖ».
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.
- Среди претендентов на уругвайца значатся «Атлетико», «Челси», «Наполи» и «Милан».
- По информации BEIN Sports, он отклонил предложение китайского «Далянь Ифань».