Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    «ПСЖ» оценил Кавани в 60 миллионов

    Ближайшим летом форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани может сменить команду.

    Как информирует Le 10 Sport, со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, парижане готовы продать 31-летнего нападающего за сумму в 60 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Кавани забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи в 19 играх за «ПСЖ».
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.
    • Среди претендентов на уругвайца значатся «Атлетико», «Челси», «Наполи» и «Милан».
    • По информации BEIN Sports, он отклонил предложение китайского «Далянь Ифань».

    Источник: Le 10 Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2019 23:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru