Ригони – о возвращении в «Зенит»: «Я счастлив. Понимаю, что это еще один шанс для меня»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о том, какие эмоции испытал от возвращения в петербургский клуб.

Летом аргентинец перешел в «Аталанту» на правах аренды до конца сезона. В январе петербуржцы досрочно прервали аренду футболиста, заплатив за это 1 миллион евро.

– Эмилиано, с какими чувствами вы возвращаетесь в «Зенит»?

– Доволен, чувствую себя счастливым, вернувшись сюда. Понимаю, что это еще один шанс для меня. Надеюсь, смогу им воспользоваться.

– Расскажите, как прошли эти полгода в «Аталанте». В чем вы прибавили?

– Серия А – достаточно сильный чемпионат. Чувствую, что развился в разных компонентах – как технических, так и физических. Там немного другая игровая система, я выступал на несколько иных позициях по сравнению с «Зенитом». Чувствую себя более полноценным футболистом по сравнению с первым зенитовским этапом.

– Какие планы строите на выступление в Лиге Европы УЕФА?

– Мы всегда думаем о самых высоких целях. «Зенит» – это сильная команда, которая хочет добиться успеха в Европе. Мы должны думать как победители и не опускать планку своих задач. У нас прекрасный и качественный состав. В целом, Лига Европы — один из важнейших турниров для нас в этом сезоне.

– Вам предстоит встретиться с «Фенербахче». Что скажете об этой команде?

– Знаю эту команду, она одна из сильнейших в Турции. Нас ждет напряженное противостояние. «Фенербахче» обладает большим международным опытом, они регулярно выступают в европейских турнирах. Мы уже сейчас должны начинать готовиться к этому матчу, чтобы подойти во всеоружии. Просто не будет.