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    Ригони – о возвращении в «Зенит»: «Я счастлив. Понимаю, что это еще один шанс для меня»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о том, какие эмоции испытал от возвращения в петербургский клуб.

    Летом аргентинец перешел в «Аталанту» на правах аренды до конца сезона. В январе петербуржцы досрочно прервали аренду футболиста, заплатив за это 1 миллион евро.

    – Эмилиано, с какими чувствами вы возвращаетесь в «Зенит»?

    – Доволен, чувствую себя счастливым, вернувшись сюда. Понимаю, что это еще один шанс для меня. Надеюсь, смогу им воспользоваться.

    – Расскажите, как прошли эти полгода в «Аталанте». В чем вы прибавили?

    – Серия А – достаточно сильный чемпионат. Чувствую, что развился в разных компонентах – как технических, так и физических. Там немного другая игровая система, я выступал на несколько иных позициях по сравнению с «Зенитом». Чувствую себя более полноценным футболистом по сравнению с первым зенитовским этапом.

    – Какие планы строите на выступление в Лиге Европы УЕФА?

    – Мы всегда думаем о самых высоких целях. «Зенит» – это сильная команда, которая хочет добиться успеха в Европе. Мы должны думать как победители и не опускать планку своих задач. У нас прекрасный и качественный состав. В целом, Лига Европы — один из важнейших турниров для нас в этом сезоне.

    – Вам предстоит встретиться с «Фенербахче». Что скажете об этой команде?

    – Знаю эту команду, она одна из сильнейших в Турции. Нас ждет напряженное противостояние. «Фенербахче» обладает большим международным опытом, они регулярно выступают в европейских турнирах. Мы уже сейчас должны начинать готовиться к этому матчу, чтобы подойти во всеоружии. Просто не будет.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +45797

      Рубик Докоян 1 час назад

      Не заплатили 1 миллион, а вернули итальянцам, ибо за годовую аренду они заплатили эти деньги , как и платили Ригони зарплату. Надеюсь, теперь - то некоторые питерские "знатоки" убедились где будет играть Ригони. Или будут ждать подтверждение от Миллера ?...

      1
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      Рейтинг: +69

      razory 1 час назад

      Ну всё сейчас теперь будет всех рвать на поле

      0
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      Рейтинг: +371

      Олег Колесов 1 час назад

      Я, конечно, не Станиславский, но не верю.

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