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    Фостер – о сейвах Де Хеа: «У него безумное чувство, благодаря которому он знает, где надо находиться в нужный момент»

    Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер прокомментировал игру вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

    В матче 22-го тура с «Тоттенхэмом» (1:0) испанец установил рекорд сезона в АПЛ по отбитым ударам. Он совершил 11 сейвов.

    «Я видел много людей, которые говорили, что все сейвы Де Хеа совершил потому, что мячи летели прямо в него. Пожалуйста, учитывайте, что у парня есть какое-то безумное чувство, благодаря которому он знает, где необходимо быть в нужное время. Этому невозможно научить», – сказал Фостер.

    • В этом сезоне Де Хеа провел за «МЮ» 27 матчей, пропустив 34 гола. В семи встречах он отыграл на ноль.
    • 28-летний голкипер перешел в английский клуб из «Атлетико» в 2011 году.

    Источник: Squawka

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      PREDATOR 007 6 минут назад

      Вообще молодец. Всегда радует

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