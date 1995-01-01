Фостер – о сейвах Де Хеа: «У него безумное чувство, благодаря которому он знает, где надо находиться в нужный момент»

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер прокомментировал игру вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

В матче 22-го тура с «Тоттенхэмом» (1:0) испанец установил рекорд сезона в АПЛ по отбитым ударам. Он совершил 11 сейвов.

«Я видел много людей, которые говорили, что все сейвы Де Хеа совершил потому, что мячи летели прямо в него. Пожалуйста, учитывайте, что у парня есть какое-то безумное чувство, благодаря которому он знает, где необходимо быть в нужное время. Этому невозможно научить», – сказал Фостер.