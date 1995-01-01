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    Головин не попал в ворота с десяти метров в матче с «Марселем»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин упустил возможность забить гол в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1).

    Россиянин после передачи с фланга пробил по воротам с десяти метров, но попал в штангу. Эпизод произошел во втором тайме при счете 1:1.

    Рейтинг 22-летнего футболиста по версии Whoscored в этой встрече – 6,8. Его одноклубник Сеск Фабрегас, который проводил первую игру за монегасков, получил оценку 6,5.

    Головин в матче с «Монако» провел на поле 70 минут.

    • Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • В этом сезоне россиянин провел 14 матчей, сделав две результативные передачи.
    • «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.

    ВИДЕО

    Ужасы Головина продолжаются. На этот раз он запорол супермомент

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1158

      Александ1982 1 час назад

      Говорил же рано ему в европу, не его уровень!!!

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