Головин не попал в ворота с десяти метров в матче с «Марселем»

Полузащитник «Монако» Александр Головин упустил возможность забить гол в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:1).

Россиянин после передачи с фланга пробил по воротам с десяти метров, но попал в штангу. Эпизод произошел во втором тайме при счете 1:1.

Рейтинг 22-летнего футболиста по версии Whoscored в этой встрече – 6,8. Его одноклубник Сеск Фабрегас, который проводил первую игру за монегасков, получил оценку 6,5.

Головин в матче с «Монако» провел на поле 70 минут.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В этом сезоне россиянин провел 14 матчей, сделав две результативные передачи.

«Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.

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