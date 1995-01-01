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    Аршавин: «Кто из россиян может уехать в Европу? Больше никто»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о том, кто из российских футболистов мог бы продолжить карьеру в клубе из топ-чемпионата Европы.

    – Как оцените Головина и Черышева?

    — Головин — очень талантливый игрок. У него есть много данных, которые ему позволят играть в Европе. К Черышеву у меня более спокойное отношение. Его выручает то, что он прошел школу «Реала». У него очень хорошая техника.

    – Кто из наших может еще уехать в Европу помимо Головина?

    — А больше никто. Кто мог? Смолов проявил себя не так ярко. Дзюба — слишком взрослый и ему никто не заплатит столько, сколько в «Зените». Акинфеев — не хочет.

    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
    • В составе лондонской команды россиянин провел 105 матчей и забил 23 гола.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 07:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +45568

      Рубик Докоян 36 минут назад

      Уехать может и не один игрок в Европу. Другой вопрос куда и в какой клуб ?...

      0
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      Рейтинг: +1351

      Evgeni1952 41 минуту назад

      А никому и не нужно уезжать - дома они получают столько сколько в Европе им никто не даст.

      0
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      Рейтинг: +87

      Фанат Рубина 1 час назад

      Если бы дзюба хотел то после чма рванул бы в европу попробовать силы там...сомневаюсь что после яркого мундиаля от него, ему не поступали предложения из европы..
      ибо таких форвардов габаратного типа в мире остается мало..

      1
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      Рейтинг: +8718

      Garrincha58 > Фанат Рубина 48 минут назад

      полный бред, какой европейский клуб будет платить этому бревну который еле передвигается по полю и забивает раз в пол года

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