Аршавин: «Кто из россиян может уехать в Европу? Больше никто»

Уехать может и не один игрок в Европу. Другой вопрос куда и в какой клуб ?...
Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о том, кто из российских футболистов мог бы продолжить карьеру в клубе из топ-чемпионата Европы.
– Как оцените Головина и Черышева?
— Головин — очень талантливый игрок. У него есть много данных, которые ему позволят играть в Европе. К Черышеву у меня более спокойное отношение. Его выручает то, что он прошел школу «Реала». У него очень хорошая техника.
– Кто из наших может еще уехать в Европу помимо Головина?
— А больше никто. Кто мог? Смолов проявил себя не так ярко. Дзюба — слишком взрослый и ему никто не заплатит столько, сколько в «Зените». Акинфеев — не хочет.
- Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
- В составе лондонской команды россиянин провел 105 матчей и забил 23 гола.