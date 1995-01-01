Аршавин: «Кто из россиян может уехать в Европу? Больше никто»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о том, кто из российских футболистов мог бы продолжить карьеру в клубе из топ-чемпионата Европы.

– Как оцените Головина и Черышева?

— Головин — очень талантливый игрок. У него есть много данных, которые ему позволят играть в Европе. К Черышеву у меня более спокойное отношение. Его выручает то, что он прошел школу «Реала». У него очень хорошая техника.

– Кто из наших может еще уехать в Европу помимо Головина?

— А больше никто. Кто мог? Смолов проявил себя не так ярко. Дзюба — слишком взрослый и ему никто не заплатит столько, сколько в «Зените». Акинфеев — не хочет.