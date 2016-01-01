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    Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Марселем», Головина заменили во втором тайме

    «Монако» и «Марсель» сыграли вничью в матче 20-го тура Лиги 1 – 1:1.

    В этой встрече в составе «Монако» дебютировал полузащитник Сеск Фабрегас, он провел на поле весь матч. Российский полузащитник Александр Головин появился в стартовом составе и отыграл 72 минуты.

    «Монако» с 14 очками занимает 17-е место в таблице. «Марсель» с 28 очками идет девятым.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 20-й тур

    Марсель – Монако – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Лопес, 13; 1:1 – Тилеманс, 38.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Ужасы Головина продолжаются. На этот раз он запорол супермомент

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2744

      la verdad 48 минут назад

      Головин был не хуже других, но запорол пару моментов (один из которых 99%)!!!! Из-за этого скорее всего опять будет признан худшим.

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      Рейтинг: +1871

      Yev 1 час назад

      От Саша много суеты, но мало толку. А каккой он момент мягко говоря испортил, я вообще молчу.

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