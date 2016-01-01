Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Марселем», Головина заменили во втором тайме

«Монако» и «Марсель» сыграли вничью в матче 20-го тура Лиги 1 – 1:1.

В этой встрече в составе «Монако» дебютировал полузащитник Сеск Фабрегас, он провел на поле весь матч. Российский полузащитник Александр Головин появился в стартовом составе и отыграл 72 минуты.

«Монако» с 14 очками занимает 17-е место в таблице. «Марсель» с 28 очками идет девятым.

Чемпионат Франции. Лига 1. 20-й тур

Марсель – Монако – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Лопес, 13; 1:1 – Тилеманс, 38.

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