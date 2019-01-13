Сульшер: «МЮ» рассчитывает на победу в каждом матче»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0).

«Приехать на «Уэмбли» и обыграть «Тоттенхэм» – это невероятно. Мы просели во втором тайме и не справлялись с ними, когда они поменяли схему, но вам разрешено иметь потрясающего вратаря в команде.

Когда у вас есть скорость Марсьяля и Рэшфорда, ум Погба и Лингарда, то планом становится атака на скорости. Маркус блестяще реализовал момент, а пас Погба – это половина гола.

Я понимаю, почему я здесь, и я знаю, как называется моя должность. Я собираюсь сделать, что могу для команды. Мы рассчитываем на победу в каждом матче», – сказал Сульшер.

«МЮ» занимает шестую строчку в таблице с 41 очком.

Столько же очков у «Арсенала», который идет пятым.

Сульшер – маг. Это лучший старт в истории «МЮ»