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    Примера. Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Леванте»

    Встреча 19-го тура чемпионата Испании «Атлетико»«Леванте» завершилась победой хозяев с минимальным счетом.

    На 57-й минуте нападающий Антуан Гризманн реализовал пенальти.

    Команда Диего Симеоне набрала 38 очков и сохранила второе место в турнирной таблице, сократив отставание от «Барселоны» до двух баллов. «Леванте» с 23-мя пунктами по-прежнему 11-й.

    Сине-гранатовые в 20:30 по московскому времени примут «Эйбар». За событиями матча можно будет следить здесь.

    Испания. Примера. 19-й тур

    Атлетико – Леванте – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гризманн, 57 (с пенальти).

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    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1493

      dinar7777dinar 23 минуты назад

      1 гол да еще с пенальти ! мдааа это все на что способен атлетико ! с ювентусом будут убогие 2 матча !

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