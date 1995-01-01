Примера. Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Леванте»

1 гол да еще с пенальти ! мдааа это все на что способен атлетико ! с ювентусом будут убогие 2 матча !
Встреча 19-го тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Леванте» завершилась победой хозяев с минимальным счетом.
На 57-й минуте нападающий Антуан Гризманн реализовал пенальти.
Команда Диего Симеоне набрала 38 очков и сохранила второе место в турнирной таблице, сократив отставание от «Барселоны» до двух баллов. «Леванте» с 23-мя пунктами по-прежнему 11-й.
Сине-гранатовые в 20:30 по московскому времени примут «Эйбар». За событиями матча можно будет следить здесь.
Испания. Примера. 19-й тур
Атлетико – Леванте – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Гризманн, 57 (с пенальти).