Примера. Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Леванте»

Встреча 19-го тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Леванте» завершилась победой хозяев с минимальным счетом.

На 57-й минуте нападающий Антуан Гризманн реализовал пенальти.

Команда Диего Симеоне набрала 38 очков и сохранила второе место в турнирной таблице, сократив отставание от «Барселоны» до двух баллов. «Леванте» с 23-мя пунктами по-прежнему 11-й.

Сине-гранатовые в 20:30 по московскому времени примут «Эйбар». За событиями матча можно будет следить здесь.

Испания. Примера. 19-й тур

Атлетико – Леванте – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гризманн, 57 (с пенальти).

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