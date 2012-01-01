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    Озил – вне заявки на матч с «Вест Хэмом». Он тренировался с «Арсеналом» всю неделю

    «Арсенал» объявил стартовый состав на выездной матч 22-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».

    Полузащитник Месут Озил не вошел в заявку, несмотря на участие в тренировках по ходу недели. О проблемах со здоровьем 30-летнего немца перед матчем также не сообщалось.

    По информации Press Association, решение Унаи Эмери оставить хавбека вне заявки – тактическое. В декабре игрок из тех же соображений пропустил матч 1/4 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма» (0:2).

    Встреча на Олимпийском стадионе в Лондоне начнется в 15:30 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить здесь.

    Источник: Твиттер «Арсенала»

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    Сегодня, 15:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3125

      Skull_Boy 45 минут назад

      Да мешок он, бестолковый футболист, что на поле и вне поля разницы нет

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