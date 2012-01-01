Озил – вне заявки на матч с «Вест Хэмом». Он тренировался с «Арсеналом» всю неделю

«Арсенал» объявил стартовый состав на выездной матч 22-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».

Полузащитник Месут Озил не вошел в заявку, несмотря на участие в тренировках по ходу недели. О проблемах со здоровьем 30-летнего немца перед матчем также не сообщалось.

По информации Press Association, решение Унаи Эмери оставить хавбека вне заявки – тактическое. В декабре игрок из тех же соображений пропустил матч 1/4 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма» (0:2).

Встреча на Олимпийском стадионе в Лондоне начнется в 15:30 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить здесь.