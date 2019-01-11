Сарри не смотрел ЧМ-2018: «В играх сборных нечему учиться. Так думает каждый тренер»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о международном футболе.
«Я не смотрел ни одного матча чемпионата мира. Мне не нравятся сборные – там не на что смотреть и нечему учиться.
Так думает каждый тренер, просто об этом обычно не говорят.
Невозможно сделать команду за 30 дней. Любая сборная мира проиграет топ-клубу.
Это нормально, ведь в клубе есть время на организацию игры. В международном футболе этого времени нет, поэтому на чемпионатах мира и Европы трудно увидеть организованный футбол», – сказал итальянец.
- Сарри возглавил «Челси» в июле после трех лет в «Наполи»
- Перед 22-м туром АПЛ синие занимают четвертое место
- Сарри никогда не играл и не тренировал на международном уровне
- Сборная Италии пропустила ЧМ-2018, проиграв шведам (0:1) в стыковых матчах