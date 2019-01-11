Сарри не смотрел ЧМ-2018: «В играх сборных нечему учиться. Так думает каждый тренер»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о международном футболе.

«Я не смотрел ни одного матча чемпионата мира. Мне не нравятся сборные – там не на что смотреть и нечему учиться.

Так думает каждый тренер, просто об этом обычно не говорят.

Невозможно сделать команду за 30 дней. Любая сборная мира проиграет топ-клубу.

Это нормально, ведь в клубе есть время на организацию игры. В международном футболе этого времени нет, поэтому на чемпионатах мира и Европы трудно увидеть организованный футбол», – сказал итальянец.