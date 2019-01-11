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    Сарри не смотрел ЧМ-2018: «В играх сборных нечему учиться. Так думает каждый тренер»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о международном футболе.

    «Я не смотрел ни одного матча чемпионата мира. Мне не нравятся сборные – там не на что смотреть и нечему учиться.

    Так думает каждый тренер, просто об этом обычно не говорят.

    Невозможно сделать команду за 30 дней. Любая сборная мира проиграет топ-клубу.

    Это нормально, ведь в клубе есть время на организацию игры. В международном футболе этого времени нет, поэтому на чемпионатах мира и Европы трудно увидеть организованный футбол», – сказал итальянец.

    • Сарри возглавил «Челси» в июле после трех лет в «Наполи»
    • Перед 22-м туром АПЛ синие занимают четвертое место
    • Сарри никогда не играл и не тренировал на международном уровне
    • Сборная Италии пропустила ЧМ-2018, проиграв шведам (0:1) в стыковых матчах

    Источник: The Telegraph

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