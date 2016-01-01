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    Примера. Хет-трик де Томаса принес «Райо» победу над «Сельтой», мадридцы побеждают три матча подряд

    «Райо Вальекано» в игре 19-го тура чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 4:2.

    За мадридский клуб три мяча забил нападающий Рауль де Томас, один гол на счету экс-форварда «МЮ» Бебе. В команде из Виго отличились защитник Нестор Араужо и нападающий Максимилиано Гомес.

    Это третья победа «Райо» кряду. С 19-ю очками команда вышла на 18-е место – первое в зоне вылета. «Сельта» с 21-м баллом занимает 14-е место.

    Испания. Примера. 19-й тур

    Райо Вальекано – Сельта – 4:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – де Томас, 4; 1:1 – Араужо, 13; 1:2 – Гомес, 18 (с пенальти); 2:2 – де Томас, 37; 3:2 – де Томас, 77; 4:2 – Бебе, 90+1.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир

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