Примера. Хет-трик де Томаса принес «Райо» победу над «Сельтой», мадридцы побеждают три матча подряд

«Райо Вальекано» в игре 19-го тура чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 4:2.

За мадридский клуб три мяча забил нападающий Рауль де Томас, один гол на счету экс-форварда «МЮ» Бебе. В команде из Виго отличились защитник Нестор Араужо и нападающий Максимилиано Гомес.

Это третья победа «Райо» кряду. С 19-ю очками команда вышла на 18-е место – первое в зоне вылета. «Сельта» с 21-м баллом занимает 14-е место.

Испания. Примера. 19-й тур

Райо Вальекано – Сельта – 4:2 (2:2)

Голы: 1:0 – де Томас, 4; 1:1 – Араужо, 13; 1:2 – Гомес, 18 (с пенальти); 2:2 – де Томас, 37; 3:2 – де Томас, 77; 4:2 – Бебе, 90+1.

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