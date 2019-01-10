Роналду подаст в суд на «бывшую девушку», назвавшую его психопатом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду будет судится с 33-летней моделью и актрисой Жасмин Леннар, которая 9-го января прокомментировала секс-скандал с участием футболиста.

Англичанка Леннар через твиттер предложила помощь Кэтрин Майорге, которую Роналду, предположительно, изнасиловал 13-го июня 2009-го года в Лас-Вегасе. Согласно ряду СМИ, американка получила 375 тысяч долларов за молчание, но в октябре 2018-го дала показания против португальца.

Леннар, считающаяся бывшей девушкой Роналду, также сообщила о психических проблемах игрока и угрозах с его стороны. Она также написала о том, что игрок оказывает давление на мать его детей, личность которой по-прежнему не раскрыта.

«В глубокой беседе он признает и делится наличием серьезных проблем с психическим здоровьем. Ложь постоянно окружает его детей и их мам. Он тиран и он лжец. Вся его жизнь – ложь. Чертов психопат.

Мне и моей семье угрожали. Мне сообщили, что на меня был создан файл, чтобы попытаться выкопать грязь, и что за мной и моим ребенком следят детективы, которых он нанял. Достаточно. Черт возьми, Криштиану, кто, как ты думаешь, ты такой», – ранее написала Леннар.

Английское издание Metro со ссылкой на юристов Роналду сообщило о том, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» подаст против Леннар судебный иск. Команда португальца также опровергла факт их отношений в прошлом.

Вчера, 10-го января, «Бомбардир» со ссылкой на Wall Street Journal писал о том, что полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор ДНК Роналду. Следствие планирует сравнить его генетические данные со следами на платье Майорги, оставленными в июне 2009-го.