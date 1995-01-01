Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение ДНК Роналду

Полиция Лас-Вегаса начнет работу по забору ДНК нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В сентябре полиция возобновило дело об изнасиловании португальцем модели Кэтрин Майорги. Согласно показаниям американки, футболист изнасиловал ее 13-го июня 2009-го года в Лас-Вегасе, будучи игроком «Манчестер Юнайтед».

По информации Wall Street Journal, правоохранительные органы сравнят генетические данные 33-летнего Роналду со следами на платье Майорги.

Считается, что в 2010 году Роналду заплатил американке 375 тысяч долларов за молчание.