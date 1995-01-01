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    Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение ДНК Роналду

    Полиция Лас-Вегаса начнет работу по забору ДНК нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    В сентябре полиция возобновило дело об изнасиловании португальцем модели Кэтрин Майорги. Согласно показаниям американки, футболист изнасиловал ее 13-го июня 2009-го года в Лас-Вегасе, будучи игроком «Манчестер Юнайтед».

    По информации Wall Street Journal, правоохранительные органы сравнят генетические данные 33-летнего Роналду со следами на платье Майорги.

    Считается, что в 2010 году Роналду заплатил американке 375 тысяч долларов за молчание.

    Источник: Wall Street Journal

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    Сегодня, 22:30
    Комментарии9
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      Рейтинг: +535

      general.lizyukov 7 секунд назад

      А у неё на платье что - плевок или просто вытер руки после сортира?

      0
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      Рейтинг: +30

      VVadic 1 минуту назад

      Точно. Уж ДНК Рона она бы никак не достала иным другим способом)

      0
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      Рейтинг: +185

      Drapik 5 минут назад

      Все американцы такие дебилы, или только в полиции Лас-Вегаса?

      0
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      Рейтинг: +2760

      Lester84 10 минут назад

      Она платье со следами хранила 10 лет? Или следы на платье 10 лет не смывала?

      0
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      Рейтинг: +44492

      Рубик Докоян 20 минут назад

      Слава Моники Левински покоя не даёт видно ?...

      1
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      Рейтинг: +1855

      Yev 36 минут назад

      Каким способом будут брать?

      0
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      Рейтинг: +185

      Drapik > Yev 2 минуты назад

      По старинке, в спичечном коробке

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      Рейтинг: +10

      fanat1k566 47 минут назад

      Следы на платье спустя 10 лет?

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      Рейтинг: +482

      Sergil > fanat1k566 38 минут назад

      Она его на память повесила в шкаф. Платье, в котом ее впервые изнасиловали

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