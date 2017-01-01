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    Шкриньяр: «Я хочу повышения зарплаты? Словацкие СМИ – дерьмо»

    Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал информацию словацкой газеты Novy Cas о желании футболиста получить контракт на улучшенных условиях.

    «Вы пишете вещи, о которых не имеете понятия. Словацкие СМИ – дерьмо.

    Теперь говорите об этом пишите статьи», – подписал 23-летний словак фотографию газеты с заголовком «Шкриньяр хочет на два миллиона больше».

    Скриншот принадлежит Daily Mail.

    Игрок пополнил состав миланского клуба в июле 2017 года, перейдя из «Сампдории» за 34 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 23-х матчах всех турниров на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Бомбардир

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