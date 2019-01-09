Кононов – Умярову и Глушенкову: «Вы должны вытеснить из состава Глушакова, Фернандо, Зобнина»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поприветствовал новичков на сборе команды.

Красно-белые 9 января начали первый зимний сбор в ОАЭ.

Этой зимой в «Спартак» перешел Айртон Лукас, а также вернулся из «Ростова» Аяз Гулиев. Кроме того, клуб пополнили воспитанники «Чертаново» Наиль Умяров и Максим Глушенков.

«Аяз, мы очень рады что спартаковский воспитанник снова с нами. Айртон, готовься к серьезной конкуренции!

Умяров и Глушенков, вы должны понимать, что это пока только знакомство. Но это не отменяет того, что вы должны проявлять себя и стремиться вытеснить из состава Глушакова, Фернандо, Зобнина… Будьте смелее! Мы все должны быть смелее, чтобы побеждать», – сказал Кононов.