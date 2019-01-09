«Зенит» не продал Ригони «Индепендьенте» за 5 миллионов

Летом пусть обращаются с другим ценником.
Аргентинский «Индепендьенте» обратился в «Зенит» с трансферным запросом по полузащитнику Эмилиано Ригони. Аргентинцы предложили за футболиста 5 миллионов долларов, но россияне отказали.
Ранее сообщалось, что Ригони досрочно возвращается в «Зенит» из «Аталанты», где был в аренде. Также футболиста пытался заполучить «Ривер Плейт».
- Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года.
- В этом сезоне полузащитник провел в Серии А 12 матчей и забил три гола.
- Контракт Ригони с «Зенитом» действует до лета 2021 года.