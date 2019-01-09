«Зенит» не продал Ригони «Индепендьенте» за 5 миллионов

Аргентинский «Индепендьенте» обратился в «Зенит» с трансферным запросом по полузащитнику Эмилиано Ригони. Аргентинцы предложили за футболиста 5 миллионов долларов, но россияне отказали.

Ранее сообщалось, что Ригони досрочно возвращается в «Зенит» из «Аталанты», где был в аренде. Также футболиста пытался заполучить «Ривер Плейт».