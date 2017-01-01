Ole: Ригони не перейдет в «Ривер Плейт» и вернется в «Зенит». Россияне выплатят «Аталанте» компенсацию

А как же голословные заявления его агента?))))
Еще одна мечта "сбылась" от Газпрома)))
Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони, принадлежащий «Зениту», перейдет в «Ривер Плейт». Трансфер не состоится, пишет Ole.
Футболист вернется в «Зенит» досрочно – зимой. За прерывание аренды россияне выплатят итальянскому клубу компенсацию.
- Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года.
- В этом сезоне полузащитник провел в Серии А 12 матчей и забил три гола.
- Контракт Ригони с «Зенитом» действует до лета 2021 года.