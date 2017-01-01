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    Ole: Ригони не перейдет в «Ривер Плейт» и вернется в «Зенит». Россияне выплатят «Аталанте» компенсацию

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони, принадлежащий «Зениту», перейдет в «Ривер Плейт». Трансфер не состоится, пишет Ole.

    Футболист вернется в «Зенит» досрочно – зимой. За прерывание аренды россияне выплатят итальянскому клубу компенсацию.

    • Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел в Серии А 12 матчей и забил три гола.
    • Контракт Ригони с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

    Источник: Ole

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1315

      Dellleone 1 час назад

      А как же голословные заявления его агента?))))
      Еще одна мечта "сбылась" от Газпрома)))

      1
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      Рейтинг: +8684

      Garrincha58 1 час назад

      Ole Ole Ole! господин Фурсенко попробйте теперь избавиться от этого хлама

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2270

      Спартач80 1 час назад

      Забьёт на игру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2027

      serppion 1 час назад

      После таких "рокировок" чует моё сердце, шо Зенит накануне грандиозного шухера. Это же дерганье, а не кадровая политика.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +28274

      Полная Канистра 1 час назад

      такая ситуация что он вообще ни кому не нужен будет и будет пинать за зину до конца своего контракта

      0
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      Рейтинг: +2851

      Skull_Boy 1 час назад

      Подох Эмилька и где Фурс, там крах

      1
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      Рейтинг: +1354

      Гиви Эрудитошвили 2 часа назад

      Надо везти на сборы, вновь всех просматривать и давать шанс, тем кто хочет играть и отрабатывать свой контракт. Но и тренерскому штабу надо пересмотреть свою игровую концепцию. Схема 5-3-2 и подбор под неё игроков явно неудачный и не жизнеспособный для "Зенита".

      6
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      Рейтинг: +3411

      Отчаянный Пердун > Гиви Эрудитошвили 2 часа назад

      Семак в этой ситуации скорее заложник!!! Игроки покупались за большие деньги и для другого тренера, да и весь денежный лимит по ФФП исчерпан. Теперь нужно кого-то продать, чтобы купить игроков под Семака. А если игроки ни как себя не проявляют и спроса на них нет, то как их продать? И получается что Семак заложник в порочном кругу.

      2
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      Рейтинг: +1354

      Гиви Эрудитошвили > Отчаянный Пердун 2 часа назад

      По составу безусловно ему не позавидуешь, как и по менеджменту. митрофанушки другими не станут. Но выбор состава на игру , схему, расстановку, тактику и установку даёт он. И при том подборе, что сейчас в "Зените" схема 5-3-2 пагубна. Ну какой Саня Анюков ЦЗ при всём к нему уважении ?

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