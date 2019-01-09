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    Федотов – о возможном приходе Карреры: «Слухи с течением времени начинают приобретать реальные очертания, обрастать мясом»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал информацию о том, что его может сменить бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера.

    «На основании жизненного опыта могу сказать, что слухи, как правило, с течением времени постепенно начинают приобретать реальные очертания. И думаю, просто так подобная информация не появляется. Мы живем в этом мире достаточно давно, и поэтому знаем, как слухи постепенно обрастают мясом.

    Ситуация, вероятнее всего, связана с теми событиями, которые в конце года стали происходить в клубе. Ни для кого уже не секрет, что от нас уходит президент клуба Владимир Гнездилов. Пока это не свершилось документально, но ноги, видимо, растут оттуда – вот и появляется такого рода информация.

    Какие-то люди пытаются воспользоваться ситуацией. Знаете, как это обычно бывает – чуть образовавшуюся пустоту всегда кто-то стремится заполнить.

    В качестве возможной причины ухода Гнездилова называется неубедительная трансферная кампания? Эти заявления просто абсурдны. Команда показала результат. А в тех финансовых возможностях, которые были в момент перехода из ФНЛ в РПЛ, мы не могли себе позволить более решительную комплектацию. Какие-то приобретения делались по ходу предыдущего сезона, когда мы еще находились в ФНЛ – жизненная необходимость заставляла нас омолаживать команду.

    Сейчас сформирован боеспособный коллектив, который прошел и огонь, и воду, и медные трубы. На определенном этапе он показал результат. Не будем гневить бога – что мы сейчас имеем, это и ценим. Мы уверены в своих силах. Единственное, не хотелось бы, чтобы вокруг команды возникали какие-то внешние проявления, которые способны ее разрушить. Мы знаем, что такое футбол, и как легко в нем можно утратить этот баланс. Но мы со своей стороны приложим все силы, чтобы этот баланс сохранялся», – сказал Федотов.

    После 16-ти проведенных матчей «Оренбург» набрал 22 очка и располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

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