Попов – об уходе из «Спартака»: «Все получилось очень корректно. Как со стороны руководства, так и с моей»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал уход из столичного клуба.

Сегодня стало известно, что болгарин и москвичи расторгли контракт по взаимному согласию.

«Да, я покинул клуб. Обо всем со «Спартаком» договорились, разобрались. Все очень корректно получилось, как со стороны руководства, так и с моей.

Есть предложение из Китая, но пока туда ехать не стоит. У меня несколько вариантов в России. Подумаю и буду выбирать. В течении 10 дней все решится», – сказал Попов.

Ранее сообщалось, что 31-летним футболистом интересуются «Ростов», «Рубин», «Динамо» и клуб второго китайского дивизиона.