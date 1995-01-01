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    Попов – об уходе из «Спартака»: «Все получилось очень корректно. Как со стороны руководства, так и с моей»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал уход из столичного клуба.

    Сегодня стало известно, что болгарин и москвичи расторгли контракт по взаимному согласию.

    «Да, я покинул клуб. Обо всем со «Спартаком» договорились, разобрались. Все очень корректно получилось, как со стороны руководства, так и с моей.

    Есть предложение из Китая, но пока туда ехать не стоит. У меня несколько вариантов в России. Подумаю и буду выбирать. В течении 10 дней все решится», – сказал Попов.

    Ранее сообщалось, что 31-летним футболистом интересуются «Ростов», «Рубин», «Динамо» и клуб второго китайского дивизиона.

    • Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в 2015 году.
    • Хавбек провел за красно-белых 97 матчей, забил девять голов и сделал 15 результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1694

      Агасфер 6 минут назад

      Отступного получил и вполне доволен.Говорит,что на десять дней хватит,а там наниматься на работу пойдёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      Amokachi14 44 минуты назад

      Интересно,почему расторгли контракт,а не продали хоть за какие-нибудь деньги?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4292

      derrik2000 53 минуты назад

      Ну, что.
      Спасибо за голы-шедевры и успехов в новой команде.

      4
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