Попов – об уходе из «Спартака»: «Все получилось очень корректно. Как со стороны руководства, так и с моей»

Отступного получил и вполне доволен.Говорит,что на десять дней хватит,а там наниматься на работу пойдёт.
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал уход из столичного клуба.
Сегодня стало известно, что болгарин и москвичи расторгли контракт по взаимному согласию.
«Да, я покинул клуб. Обо всем со «Спартаком» договорились, разобрались. Все очень корректно получилось, как со стороны руководства, так и с моей.
Есть предложение из Китая, но пока туда ехать не стоит. У меня несколько вариантов в России. Подумаю и буду выбирать. В течении 10 дней все решится», – сказал Попов.
Ранее сообщалось, что 31-летним футболистом интересуются «Ростов», «Рубин», «Динамо» и клуб второго китайского дивизиона.
- Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в 2015 году.
- Хавбек провел за красно-белых 97 матчей, забил девять голов и сделал 15 результативных передач.