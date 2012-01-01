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    «Рома» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Торино» Мейте

    Опорный полузащитник «Торино» Суалихо Мейте попал в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Ромы».

    Предполагается, что сумма сделки может превысить 20 миллионов евро.

    Лондонский клуб – главный претендент на 24-летнего футболиста. Тем не менее, «Торино» не будет рассматривать любые предложения по французу в зимнее трансферное окно.

    • Мейте перешел в «Торино» из «Монако» в июле 2018 года за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек провел за туринцев 20 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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