«Рома» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Торино» Мейте

Опорный полузащитник «Торино» Суалихо Мейте попал в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Ромы».
Предполагается, что сумма сделки может превысить 20 миллионов евро.
Лондонский клуб – главный претендент на 24-летнего футболиста. Тем не менее, «Торино» не будет рассматривать любые предложения по французу в зимнее трансферное окно.
- Мейте перешел в «Торино» из «Монако» в июле 2018 года за 10 миллионов евро.
- В этом сезоне хавбек провел за туринцев 20 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.