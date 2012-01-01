«Рома» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Торино» Мейте

Опорный полузащитник «Торино» Суалихо Мейте попал в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Ромы».

Предполагается, что сумма сделки может превысить 20 миллионов евро.

Лондонский клуб – главный претендент на 24-летнего футболиста. Тем не менее, «Торино» не будет рассматривать любые предложения по французу в зимнее трансферное окно.