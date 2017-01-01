«Спорт-Экспресс»: «Спартак» не интересуется Бронном

«Спорт-Экспресс» опроверг информацию об интересе «Спартака» к центральному защитнику «Гента» Дилану Бронну.

Как заявляет источник, тунисцу поступили предложения от «Лиона» и «Галатасарая». При этом бельгийский клуб не собирается продавать одного из своих ведущих игроков и намерен сохранить Бронна до лета с целью увеличения его стоимости.