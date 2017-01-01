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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» не интересуется Бронном

    «Спорт-Экспресс» опроверг информацию об интересе «Спартака» к центральному защитнику «Гента» Дилану Бронну.

    Как заявляет источник, тунисцу поступили предложения от «Лиона» и «Галатасарая». При этом бельгийский клуб не собирается продавать одного из своих ведущих игроков и намерен сохранить Бронна до лета с целью увеличения его стоимости.

    • Бронн перешел в «Гент» из «Ньора» в июле 2017 года за 1 миллион евро.
    • В этом сезоне 23-летний игрок провел за бельгийскую команду 14 матчей и забил пять голов.
    • Портал Transfermarkt оценивает тунисца в 5 миллионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11093

      DOCTOR PENALTY 8 секунд назад

      Бронн..мантаном Спартак не интересуется уже давно.

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      Рейтинг: +3489

      Persona_non_Grata 1 час назад

      " Огласите весь список пожалуйста " кем еще НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ Спартак )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -80

      Shotlandets86 1 час назад

      Был основным на ЧМ, правда, играл правого бека. Запомнился голом англичанам и травмой голеностопа от мяча.

      0
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      Рейтинг: +43477

      Рубик Докоян 1 час назад

      Забивной ЦЗ... Собрать бы все эти "источники" и в исток реки Волги окунуть и подержать там...

      1
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      Рейтинг: +35

      Мудакам 1 час назад

      - уже не знаете, чей же еще интерес опровергнуть! Но подход правильный -
      сначала берется глобус! Вот и Тунис на нем нашли...

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