Sport24: «Спартак» не устраивают условия сделки с «Витессом» по Джано. Трансфер может сорваться

Переход полузащитника Джано из «Спартака» в «Витесс» может не состояться. По информации Sport24, российский клуб считает условия сделки невыгодными из-за налогового законодательства Голландии.

Сообщается, что если переход не состоится, то приоритетным вариантом для Джано будут «Крылья Советов».