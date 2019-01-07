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    Sport24: «Спартак» не устраивают условия сделки с «Витессом» по Джано. Трансфер может сорваться

    Переход полузащитника Джано из «Спартака» в «Витесс» может не состояться. По информации Sport24, российский клуб считает условия сделки невыгодными из-за налогового законодательства Голландии.

    Сообщается, что если переход не состоится, то приоритетным вариантом для Джано будут «Крылья Советов».

    • Ранее сообщалось, что в трансфере Джано заинтересован лично главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий.
    • Контракт грузинского хавбека со «Спартаком» рассчитан до июня 2021 года.
    • В этом сезоне Джано принял участие в трех матчах красно-белых и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16612

      Боцман59rus 1 час назад

      он и при нормальных раскладах между клубами, до перехода, успеет десять раз дома за плинтус запнуться, попасть на койку и сорвать сделку.)))

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