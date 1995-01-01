Директор «Витесса»: «У нас есть небольшие проблемы с переходом Джано, но Слуцкий хочет видеть его в клубе»

Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум подтвердил, что у клуба возникли некоторые трудности с переходом полузащитника «Спартака» Джано.

Команда из Арнема хочет арендовать 26-летнего футболиста до конца сезона. Ранее сообщалось, что трансфер сделке может помешать голландское налоговое законодательство.

«У нас действительно есть небольшие проблемы, требующие усилий, чтобы пригласить игрока без паспорта Евросоюза. Но Леонид Слуцкий хорошо его знает и хотел бы привезти его в Арнем», – сказал ван Хинтум.