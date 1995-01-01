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    Мбаппе – самый дорогой игрок из топ-5 европейских лиг по версии CIES Football Observatory. Роналду – на 19-м месте

    Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал список самых дорогих футболистов в пяти лучших европейских чемпионатах. Стоимость игроков рассчитывалась собственным эксклюзивным алгоритмом.

    Возглавил топ-100 самых дорогостоящих футболистов нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (218,5 миллиона евро). На втором месте расположился форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн (200,3). Замкнул первую тройку нападающий парижан Неймар (197,1).

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял седьмое место со стоимостью 171,2 миллиона. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал 19-м – 127,2 миллиона евро.

    Топ-10 рейтинга CIES Football Observatory

    1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 218,5 миллиона евро

    2. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 200,3

    3. Неймар («ПСЖ») – 197,1

    4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 185,8

    5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 184,3

    6. Пауло Дибала («Ювентус») – 171,9

    7. Лионель Месси («Барселона») – 171,2

    8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 162

    9. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») – 157

    10. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 156,1

    Источник: CIES Football Observatory

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6716

      DeStar 24 минуты назад

      Дибала? ну ну , а че не белотти какой? лукаку?

      0
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      Рейтинг: +4765

      Cules2013 52 минуты назад

      смешной список, особенно Лукаку, там лишнюю единицу приписали

      0
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      Рейтинг: +1175

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Стерлинг столько не стоит!!!

      2
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      Рейтинг: +170

      Vistavas 1 час назад

      Переоценённое дарование. На мой взгляд.

      0
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      Рейтинг: +2857

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну ну, а еще говорят, что на бомбе не глоры голубого сидят, где чуть ли ни каждая общая новость про игроков Европы и в конце как всегда и Роналду, ну конечно и откуда интересно у Кейна 200, ценник как на 150 завис так и держится, а епта британский же таблоид

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