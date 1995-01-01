Мбаппе – самый дорогой игрок из топ-5 европейских лиг по версии CIES Football Observatory. Роналду – на 19-м месте

Дибала? ну ну , а че не белотти какой? лукаку?
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал список самых дорогих футболистов в пяти лучших европейских чемпионатах. Стоимость игроков рассчитывалась собственным эксклюзивным алгоритмом.
Возглавил топ-100 самых дорогостоящих футболистов нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (218,5 миллиона евро). На втором месте расположился форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн (200,3). Замкнул первую тройку нападающий парижан Неймар (197,1).
Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял седьмое место со стоимостью 171,2 миллиона. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал 19-м – 127,2 миллиона евро.
Топ-10 рейтинга CIES Football Observatory
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 218,5 миллиона евро
2. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 200,3
3. Неймар («ПСЖ») – 197,1
4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 185,8
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 184,3
6. Пауло Дибала («Ювентус») – 171,9
7. Лионель Месси («Барселона») – 171,2
8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 162
9. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») – 157
10. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 156,1