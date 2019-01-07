Паредес может заменить Фабрегаса в «Челси»

Заменить Сеска на лавочке)
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Англии.
Аргентинец находится в шорт-листе «Челси». Лондонцы рассматривают его как замену Сеску Фабрегасу, который должен в январе перейти в «Монако».
Еще одна кандидатура – хавбек «Кальяри» Николо Барелла, который оценивается своим клубом в 50 миллионов евро.
Недавно появилась информация, что «Зенит» готов продать Паредеса за 44 миллиона. Ранее сам Паредес футболист заявил, что петербургский клуб отказался отпустить его в «ПСЖ».
- Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро, заключив четырехлетний контракт.
- В этом сезоне полузащитник провел за петербуржцев 22 встречи, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.