Паредес может заменить Фабрегаса в «Челси»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Англии.

Аргентинец находится в шорт-листе «Челси». Лондонцы рассматривают его как замену Сеску Фабрегасу, который должен в январе перейти в «Монако».

Еще одна кандидатура – хавбек «Кальяри» Николо Барелла, который оценивается своим клубом в 50 миллионов евро.

Недавно появилась информация, что «Зенит» готов продать Паредеса за 44 миллиона. Ранее сам Паредес футболист заявил, что петербургский клуб отказался отпустить его в «ПСЖ».