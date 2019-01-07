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    Паредес может заменить Фабрегаса в «Челси»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Англии.

    Аргентинец находится в шорт-листе «Челси». Лондонцы рассматривают его как замену Сеску Фабрегасу, который должен в январе перейти в «Монако».

    Еще одна кандидатура – хавбек «Кальяри» Николо Барелла, который оценивается своим клубом в 50 миллионов евро.

    Недавно появилась информация, что «Зенит» готов продать Паредеса за 44 миллиона. Ранее сам Паредес футболист заявил, что петербургский клуб отказался отпустить его в «ПСЖ».

    • Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро, заключив четырехлетний контракт.
    • В этом сезоне полузащитник провел за петербуржцев 22 встречи, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 14:02
    Комментарии2
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      Рейтинг: +583

      CSKA471 22 минуты назад

      Заменить Сеска на лавочке)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2100

      Путник 13 25 минут назад

      Я смотрю ценник каждый день растёт ...

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