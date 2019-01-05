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    Мората – Фабрегасу: «Ты не представляешь, как я буду скучать!»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората попрощался с полузащитником Сеском Фабрегасом, который в ближайшее время покинет команду.

    «Ты не представляешь, как я буду скучать! Спасибо за все моменты жизни. Удачи во всем, что делаешь!» – написал Мората.

    text

    Публикация от text (@alvaromorata)

    Азар – о Фабрегасе: «Он уже немного стар»

    Источник: Инстаграм Альваро Мораты

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    Сегодня, 09:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +793

      Бухбух 57 минут назад

      Мората вроде сам сваливать собрался.

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