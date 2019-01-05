Мората – Фабрегасу: «Ты не представляешь, как я буду скучать!»

Мората вроде сам сваливать собрался.
Нападающий «Челси» Альваро Мората попрощался с полузащитником Сеском Фабрегасом, который в ближайшее время покинет команду.
«Ты не представляешь, как я буду скучать! Спасибо за все моменты жизни. Удачи во всем, что делаешь!» – написал Мората.
- В матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (2:0) Фабрегас заплакал после замены.
- Испанец выступал за «Челси» с 2014 года.
- Футболист близок к переходу в «Монако». Трансфер может состояться сегодня.
Азар – о Фабрегасе: «Он уже немного стар»