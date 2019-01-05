Мората – Фабрегасу: «Ты не представляешь, как я буду скучать!»

Нападающий «Челси» Альваро Мората попрощался с полузащитником Сеском Фабрегасом, который в ближайшее время покинет команду.

«Ты не представляешь, как я буду скучать! Спасибо за все моменты жизни. Удачи во всем, что делаешь!» – написал Мората.

В матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (2:0) Фабрегас заплакал после замены.

Испанец выступал за «Челси» с 2014 года.

Футболист близок к переходу в «Монако». Трансфер может состояться сегодня.

text text text Публикация от text (@alvaromorata) 5 Янв 2019 в 1:39 PST

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