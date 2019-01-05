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    Mundo Deportivo: Мората принял предложение «Севильи»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората согласился на переход в «Севилью». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

    Согласно источнику, агент футболиста Хуанме Лопес на следующей неделе обсудит с руководством «Челси» детали перехода 26-летнего испанца. «Севилья» планирует арендовать Морату до конца сезона.

    Мората пополнил состав «пенсионеров» в июле 2017 года, перейдя из «Ювентуса» за 66 миллионов евро. В текущем сезоне он забил семь голов в 23-х матчах всех турниров на клубном уровне.

    3-го января «Бомбардир» со ссылкой на Marca писал об интересе «Севильи» к форварду «Монако» Стеваном Йоветичем.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +298

      Kybik-Pybik 39 минут назад

      с Ювентуса? надо проверять новости, а не тупо переводить и публиковать

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