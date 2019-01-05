Mundo Deportivo: Мората принял предложение «Севильи»

Нападающий «Челси» Альваро Мората согласился на переход в «Севилью». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Согласно источнику, агент футболиста Хуанме Лопес на следующей неделе обсудит с руководством «Челси» детали перехода 26-летнего испанца. «Севилья» планирует арендовать Морату до конца сезона.

Мората пополнил состав «пенсионеров» в июле 2017 года, перейдя из «Ювентуса» за 66 миллионов евро. В текущем сезоне он забил семь голов в 23-х матчах всех турниров на клубном уровне.

3-го января «Бомбардир» со ссылкой на Marca писал об интересе «Севильи» к форварду «Монако» Стеваном Йоветичем.