Сон сделал 12 результативных действий в шести последних матчах за «Тоттенхэм». 13 января он уедет на Кубок Азии

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон забил гол и сделал две результативные передачи в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Транмера» (7:0).

В последних шести играх за «шпор» форвард набрал 12 (7+5) очков по системе «гол+пас».

13 января Сон отправится в расположение сборной Южной Кореи для участия на Кубке Азии. Он может пропустить до пяти матчей «Тоттенхэма».

Контракт Сона с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2023 года.

Летом 2018 года Сон выиграл Азиатские игры в составе Южной Кореи и был освобожден от армии.

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