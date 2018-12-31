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    Рами: «Сказал президенту Хорватии, что мне нравится Миконос. Жиру ответил «Идиот, Миконос – это Греция»

    Защитник «Марселя» и сборной Франции Адиль Рами рассказал о беседе с Колиндой Грабар-Китарович после победы на ЧМ-2018.

    15-го июля президент Хорватии присутствовала на финале турнира в Москве. Команда Златко Далича уступила со счетом 2:4.

    «После матча президент Хорватии посмотрела на меня и сказала, что у меня красивые усы.

    А я ответил, что мне нравится Миконос. Потом Жиру спросил «Ты идиот? Миконос – это Греция.

    Не знаю, почему так получилось. Я всегда путал Хорватию и Грецию», – цитирует 33-летнего футболиста твиттер-аккаунт @ActuFoot.

    Миконос – один из 40-ка островов Кикладского архипелага в центральной части Эгейского моря. Согласно visitgreece.gr, это самый популярный курорт страны.

    Рами не выходил на поле ни в одном из семи матчей команды Дидье Дешама на победном чемпионате мира. В текущем клубном сезоне он принял участие в 18-ти играх всех турниров, отметившись голом и результативной передачей.

    Источник: Twitter

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