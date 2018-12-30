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    Павар может перейти в «Барселону» летом. Стороны обсудили возможный трансфер

    Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар может перейти в «Барселону». Об этом сообщает журналист Sky Italia Джанлука Ди Марцио. Представители испанского клуба уже встречались с агентом игрока. Трансфер может состояться летом.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 21:05
    Комментарии3
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      Рейтинг: +529

      Гиви Эрудитошвили 25 минут назад

      У " Барсы" защита сейчас самая проблемная позиция. Молодой и качественный защитник Павар очень удачный вариант, если всё осуществится.

      0
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      Рейтинг: +3517

      piligrim1986 1 час назад

      так он же вроде в Баварию уже переходит? не?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1912

      Майор Дзагоев > piligrim1986 1 час назад

      Пишут же - официально договоренность с Баварией не подтверждена

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