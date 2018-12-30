Павар может перейти в «Барселону» летом. Стороны обсудили возможный трансфер

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар может перейти в «Барселону». Об этом сообщает журналист Sky Italia Джанлука Ди Марцио. Представители испанского клуба уже встречались с агентом игрока. Трансфер может состояться летом.

Ранее ESPN сообщил, что Павар дал согласие на переход в «Баварию». Официально эта информация не подтверждалась.

Также игроком интересуются «Наполи», «Ливерпуль» и «Ювентус».