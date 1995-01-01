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    Павар согласился перейти в «Баварию»

    Защитник Бенжамен Павар может сменить «Штутгарт» на «Баварию».

    Игрок сборной Франции уже дал согласие на переход в мюнхенский клуб по окончании сезона.

    «Бавария» готова выплатить сумму отступных за 22-летнего игрока, которая составляет 35 миллионов евро. В клубе также рассматривают вариант с покупкой футболиста в зимнее трансферное окно.

    • Паваром интересовались «Наполи», «Ювентус» и «Ливерпуль».
    • В этом розыгрыше Бундеслиги защитник провел 14 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: ESPN

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1096

      BlackMurder 1 час назад

      В смысле дал согласие! Он же не идиот профукивать такой клуб как бавария!

      0
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      ...
      Рейтинг: +88

      Milaninho > BlackMurder 1 час назад

      Ну как бы был еще вариант и с Ливером,но видимо Павару комфортно в Германии

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