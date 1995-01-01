Павар согласился перейти в «Баварию»

В смысле дал согласие! Он же не идиот профукивать такой клуб как бавария!
Защитник Бенжамен Павар может сменить «Штутгарт» на «Баварию».
Игрок сборной Франции уже дал согласие на переход в мюнхенский клуб по окончании сезона.
«Бавария» готова выплатить сумму отступных за 22-летнего игрока, которая составляет 35 миллионов евро. В клубе также рассматривают вариант с покупкой футболиста в зимнее трансферное окно.
- Паваром интересовались «Наполи», «Ювентус» и «Ливерпуль».
- В этом розыгрыше Бундеслиги защитник провел 14 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.