Павар согласился перейти в «Баварию»

Защитник Бенжамен Павар может сменить «Штутгарт» на «Баварию».

Игрок сборной Франции уже дал согласие на переход в мюнхенский клуб по окончании сезона.

«Бавария» готова выплатить сумму отступных за 22-летнего игрока, которая составляет 35 миллионов евро. В клубе также рассматривают вариант с покупкой футболиста в зимнее трансферное окно.