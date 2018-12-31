Черышев – о травмах, ЧМ-2018 и сборной России, Промесе, РПЛ, Кокорине и Мамаеве, личной жизни

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев дал интервью изданию Sport24.ru.

В нем футболист рассказал о своих травмах, сборной России, чемпионате мира-2018, отборе на Евро-2020, Квинси Промесе, РПЛ, Александре Кокорине и Павле Мамаеве, личной жизни, соцсетях.

«Бомбардир» выделил главное:

О травмах

– В январе, только вернувшись после травмы, верили ли, что год в итоге получится таким удачным?

– В планах было, во-первых, закрепиться в составе «Вильярреала», где я играл на тот момент. Игровой практики было очень мало – тренер доверял другим футболистам. Так что мне просто хотелось играть, и никаких особых планов на будущий год не было. В марте начал играть чаще, получил вызов в сборную, и дела пошли получше.

– После стольких травм за карьеру не было желания уже плюнуть на все и бросить футбол?

– Конечно, иногда хотелось… Особенно когда травмы шли одна за другой. Но вот получишь травму, пройдет день-два, и уже перед тобой стоит четкая цель: восстановиться и вернуться на поле. Только вперед! Так что сиюминутные мысли проскакивали, но это продолжалось недолго.

О сборной России, ЧМ-2018, Лиге наций и отборе к Евро-2020

– Весной, вернувшись в сборную, верили, что так будете игроком основы на чемпионате мира?

– Не то, чтобы верил. Я просто готовился и очень хотел сыграть. На сколько бы минут Станислав Саламович меня не выпустил – старался быть готовым использовать шанс, если он предоставится. Вообще не переживал о том, сыграю или нет на чемпионате мира. Просто хотел подойти к турниру в форме. И когда мы отправились на сбор перед турниром, я был готов.

– Сейчас через полгода после чемпионата мира каким одним словом вы охарактеризовали бы турнир?

– Мечта. Сбывшаяся мечта.

– После турнира в Европу уехал только Головин. Кто еще из сборной России мог бы проявить себя за рубежом?

– Думаю, многие могли бы. Но если ребята решили остаться в России, значит, их устраивает, где они выступают, что их окружает, их контракты. Мне кажется, все, кто вызывался в сборную, могли бы выступать на высоком уровне в Европе.

– Как вам Лига наций? Сложно ли было перестроиться на, по сути, отборочные матчи после эйфории от чемпионата мира?

– Думаю, в Лиге наций мы играли на волне успеха на чемпионате мира. Турнир мне понравился. Сыграли мы, вроде бы, неплохо. Формат придал дополнительной мотивации: не просто товарищеские матчи играть, а возможность бороться за кубок. К сожалению, мы закончили на втором месте в группе… Мне лично понравилось. А особенно понравилось играть на волне позитива, которая пошла в стране после чемпионата мира. Нам это только помогло.

– Скоро отбор на Евро-2020. Как вам группа сборной России?

– Думаю, шансы у нас хорошие. Нужно верить, что мы выйдем в финальную часть. На чемпионате мира мы проверили, что можем победить любого соперника. Нужно дальше работать и слушать тренерский штаб, чтобы квалифицироваться на Евро.

– Какой момент в уходящем году был для вас самым приятным?

– Было много приятных моментов… Когда мы прошли Испанию, когда сравняли счет в матче с хорватами. А вот еще один: после второй игры в группе мы встретились с отцом, пообедали. Мы просто сидели вдвоем и радовались как два маленьких ребенка. Чуть не плакали, вспоминая эпизоды матчей. Очень приятный момент.

– Вы были послом Нижнего Новгорода на чемпионате мира, но в городе так и не побывали.

– К сожалению, нет. Очень хотелось бы приехать в Нижний и сыграть там в матче за сборную.

О Квинси Промесе

– Летом в «Севилью» перешел Промес. Почему в Испании у него не получается выйти на свой уровень?

– Думаю, он классный футболист, одаренный техникой и мастерством. Конечно, испанский чемпионат тяжелый. Но у него хорошие шансы закрепиться в составе. «Севилья» играет в пять защитников, и он играет крайнего правого защитника. Думаю, ему надо просто перестроиться. Уверен, у него все получится. Я разговаривал с ним немного – он, кстати, здорово говорит по-русски. Он сказал, что общался со своим тренером, который попросил его играть правого защитника при их схеме. Квинси ответил, что хотел бы попробовать и, вроде бы, у него получается, ему даже нравится.

Об РПЛ

– За чемпионатом России следите?

– Стараюсь. Все-таки друзья и знакомые играют, хочется знать, как у них идут дела. Смотрю игры, если получается, обзоры матчей, голы.

– Майскому чемпионству «Локомотива» удивились?

– Нет. Думаю, «Локомотив» выиграл заслуженно, никакого сюрприза не было.

– Как узнаете новости о РПЛ?

– Что-то читаю в твиттере, есть приложение в телефоне с результатами всех игр. Слежу, кто как сыграл из партнеров по сборной.

О Кокорине и Мамаеве

– О скандале, в который попали Кокорин и Мамаев, читали?

– Что-то прочитал, да. С Александром мы знакомы еще по молодежной сборной, с Павлом встречались в первой команде. Многого тут сказать не могу — ведь ничего, по сути, не знаю. Мне просто хочется, чтобы все хорошо закончилось для всех. Чтобы ребята смогли вернуться в футбол и играть. Дай бог, у них все получится. И у всех все будет хорошо.

О социальных сетях и личной жизни

– В последние годы вы часто публикуете в соцсетях цитаты из Библии. Когда увлеклись религией?

– Думаю, к этому идешь в процессе своей жизни. Я пришел благодаря родителям, друзьям, девушке, которые мне помогают. Пришел со временем.

– Кстати, по поводу девушки: видел в инстаграме фото, где вас друзья уже спрашивают о свадьбе. Так когда?

– Скоро-скоро. Не знаю, когда точно. Посмотрим, как будут складываться обстоятельства.

– Давно вы вместе? Про вашу личную жизнь почти ничего не найти.

– Два с половиной года почти. Она испанка. Личную жизнь не люблю выставлять напоказ. Это мое.

– Вообще насколько активно ведете свои соцсети?

– В твиттере в основном читаю новости, почти не пишу. В инстаграм могу выложить фото раз в неделю или даже реже. Не особенно люблю это. Лучше жить, чем выкладывать что-то. Конечно, это дает много информации от всего мира, но нужно к соцсетям относиться осторожнее.