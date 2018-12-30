Шевченко: «За советом обращаюсь к Анчелотти и Мальдини»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, к кому он может обратиться за советом. Специалист назвал людей, с которыми пересекался в «Милане».
«С Карло Анчелотти и Паоло Мальдини мы давно знакомы. Если мне по-дружески нужна какая-то информация или совет, обращаюсь к этим людям», – сказал Шевченко Football Hub.
- Специалист тренирует украинскую сборную с 2016 года и не смог вывести ее на чемпионат мира-2018.
- Главное достижение в качестве игрока – победа в Лиге чемпионов сезона-2002/03 с «Миланом».
- Шевченко 42 года.