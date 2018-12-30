Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Шевченко: «За советом обращаюсь к Анчелотти и Мальдини»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, к кому он может обратиться за советом. Специалист назвал людей, с которыми пересекался в «Милане».

    «С Карло Анчелотти и Паоло Мальдини мы давно знакомы. Если мне по-дружески нужна какая-то информация или совет, обращаюсь к этим людям», – сказал Шевченко Football Hub.

    • Специалист тренирует украинскую сборную с 2016 года и не смог вывести ее на чемпионат мира-2018.
    • Главное достижение в качестве игрока – победа в Лиге чемпионов сезона-2002/03 с «Миланом».
    • Шевченко 42 года.

    Источник: Football Hub

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106800
    #2
    Chernyi Lis
    78587
    #3
    Zenit-84
    76943
    #4
    Андрей Ермошин
    69237
    #5
    klifS
    64197
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru