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    «Тоттенхэм» хочет перевезти из Лиги 1 форварда «Лилля» Пепе и Н’Домбеле

    The Times сообщил, кто может пополнить «Тоттенхэм» в текущее трансферное окно. Речь идет о футболистах из Лиги 1.

    Лондонцы хотели бы усилить состав нападающим «Лилля» Николя Пепе и полузащитником «Лиона» Танги Н’Домбеле, за которого также ведет борьбу «Манчестер Сити».

    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ вторым.
    • Пепе делит с Неймаром лидерство в Лиге 1 по системе «гол+пас» (17 очков).
    • Н’Домбеле провел в текущем сезоне чемпионата Франции 15 матчей, сделал одну результативную передачу.

    Источник: The Times

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1141

      BlackMurder 1 час назад

      Так то еще Бавария смотрит за этим делом, а в деньгах, да и проблемах баварии, я думаю сомневаться не стоит, она может себе позволить купить любого, для усиления

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