«Тоттенхэм» хочет перевезти из Лиги 1 форварда «Лилля» Пепе и Н’Домбеле

The Times сообщил, кто может пополнить «Тоттенхэм» в текущее трансферное окно. Речь идет о футболистах из Лиги 1.

Лондонцы хотели бы усилить состав нападающим «Лилля» Николя Пепе и полузащитником «Лиона» Танги Н’Домбеле, за которого также ведет борьбу «Манчестер Сити».