«Тоттенхэм» хочет перевезти из Лиги 1 форварда «Лилля» Пепе и Н’Домбеле

Так то еще Бавария смотрит за этим делом, а в деньгах, да и проблемах баварии, я думаю сомневаться не стоит, она может себе позволить купить любого, для усиления
The Times сообщил, кто может пополнить «Тоттенхэм» в текущее трансферное окно. Речь идет о футболистах из Лиги 1.
Лондонцы хотели бы усилить состав нападающим «Лилля» Николя Пепе и полузащитником «Лиона» Танги Н’Домбеле, за которого также ведет борьбу «Манчестер Сити».
- «Тоттенхэм» идет в АПЛ вторым.
- Пепе делит с Неймаром лидерство в Лиге 1 по системе «гол+пас» (17 очков).
- Н’Домбеле провел в текущем сезоне чемпионата Франции 15 матчей, сделал одну результативную передачу.