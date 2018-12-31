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    АПЛ. «Тоттенхэм» одержал победу в Кардиффе и вышел на второе место

    Встреча 21-го тура чемпионата Англии «Кардифф»«Тоттенхэм» завершилась победой гостей со счетом 3:0.

    Голы на счету Гарри Кейна, Кристиана Эриксена и Хонг-Мин Сона.

    Команда Маурисио Покеттино набрала 48 очков и подвинула «Манчестер Сити» со второго места в турнирной таблице. 3-го января «горожане» сыграют свой матч 21-го тура против лидера чемпионской гонки «Ливерпуля».

    «Кардифф» с 18-ю баллами по-прежнему идет на 16-й строчке.

    Англия. Премьер-лига. 21-й тур

    Кардифф – Тоттенхэм – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Кейн, 3; 0:2 – Эриксен, 12; 0:3 – Сон, 26.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

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    01.01.2019 22:19
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