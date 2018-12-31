Эриксен набрал 100 очков по системе «гол+пас» в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» играет с «Кардиффом» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.

На 12-й минуте забил второй гол «шпор» в матче забил полузащитник Кристиан Эриксен. Количество взятий ворот датчанином за клуб составило 45. При этом у него 55 результативных передач.

Футболист пополнил состав лондонского клуба в августе 2013 года, перейдя из «Аякса» за 13,5 миллионов евро. В текущем сезоне игрок забил пять голов и отдал девять результативных передач в 24-х играх всех турниров.

Transfermarkt оценивает 26-летнего Эриксена в 80 миллионов евро.

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