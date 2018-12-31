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    Эриксен набрал 100 очков по системе «гол+пас» в «Тоттенхэме»

    «Тоттенхэм» играет с «Кардиффом» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.

    На 12-й минуте забил второй гол «шпор» в матче забил полузащитник Кристиан Эриксен. Количество взятий ворот датчанином за клуб составило 45. При этом у него 55 результативных передач.

    Футболист пополнил состав лондонского клуба в августе 2013 года, перейдя из «Аякса» за 13,5 миллионов евро. В текущем сезоне игрок забил пять голов и отдал девять результативных передач в 24-х играх всех турниров.

    Transfermarkt оценивает 26-летнего Эриксена в 80 миллионов евро.

    Следить за событиями матча в Кардиффе можно по ссылке.

    Источник: Squawka

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    01.01.2019 21:49
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