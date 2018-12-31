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    «Фиорентина» арендовала у «Севильи» нападающего Муриэля до конца сезона

    Форвард «Севильи» Луис Муриэль проведет остаток сезона в «Фиорентине».

    Клубы договорились об аренде 27-летнего колумбийца, сообщает пресс-служба испанского клуба на официальном сайте. В июне «фиалки» получат право активировать опцию выкупа.

    Муриэль пополнил состав «Севильи» в июле 2017 года, перейдя из «Сампдории» после семи лет выступлений в чемпионате Италии. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 19-ти играх всех турниров.

    После 19-ти туров Серии А команда Стефано Пиоли занимает 10-е место в турнирной таблице.

    Источник: «Севилья»

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    01.01.2019 20:15
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