Тренер «Зальцбурга» Розе может возглавить «МЮ» по окончании сезона

На 100% уверен очередной л о х этот Марко Розе продолжение Ван гала и Моуринью
«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру главного тренера «Зальцбурга» Марко Розе.
42-летний немец входит в шорт-лист «Юнайтед» вместе с Зинедином Зиданом, Лораном Бланом, Маурисио Покеттино и нынешним исполняющим обязанности тренера Уле-Гуннаром Сульшером.
Норвежский специалист возглавил «МЮ» на временной основе после увольнения Жозе Моуринью, подписав контракт до конца сезона.
- Под руководством Розе «Зальцбург» после 18-и туров лидирует в турнирной таблице австрийской Бундеслиги, опережая ближайшего конкурента на 14 очков.
- «Зальцбург» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, выиграв все шесть матчей.