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    Тренер «Зальцбурга» Розе может возглавить «МЮ» по окончании сезона

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру главного тренера «Зальцбурга» Марко Розе.

    42-летний немец входит в шорт-лист «Юнайтед» вместе с Зинедином Зиданом, Лораном Бланом, Маурисио Покеттино и нынешним исполняющим обязанности тренера Уле-Гуннаром Сульшером.

    Норвежский специалист возглавил «МЮ» на временной основе после увольнения Жозе Моуринью, подписав контракт до конца сезона.

    • Под руководством Розе «Зальцбург» после 18-и туров лидирует в турнирной таблице австрийской Бундеслиги, опережая ближайшего конкурента на 14 очков.
    • «Зальцбург» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, выиграв все шесть матчей.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: -77

      BARCLAYS_APL 34 минуты назад

      На 100% уверен очередной л о х этот Марко Розе продолжение Ван гала и Моуринью

      0
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      Рейтинг: +4077

      mihail200606 42 минуты назад

      Мю поменялся вроде быстро в лучшую сторону с сульшером.. Но Думаю, от боксинг дэй будет зависеть кто второй круг начнёт в Мю тренером..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +491

      juvseriy 2 часа назад

      Сульшер если продолжит в том же духе, в МЮ надолго задержится

      1
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      ...
      Рейтинг: +1258

      anri1703 > juvseriy 53 минуты назад

      согласен если дела пойдут почему бы не дать шанс

      0
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