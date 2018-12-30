Это лишний раз доказывает, что против Моуриньо был заговор ряда игроков. Это позор для команды, когда игроки, даже высокого класса, могут положить на лопатки родную миллиардную команду. Главное, а зачем (???), они же сами потеряли возможные звёздные титулы.
«Манчестер Юнайтед» победил в трех последних турах АПЛ. Это три стартовых матча для Уле-Гуннара Сульшера во главе команды, сейчас он занимает пост исполняющего обязанности главного тренера.
- 18 тур – «Кардифф» (5:1)
- 19 тур – «Хаддерсфилд» (3:1)
- 20 тур – «Борнмут» (4:1)
Сульшер стал третьим тренером в истории клуба, который стартовал с трех побед в лиге. Такой же результат показали Мэтт Басби и Жозе Моуринью.
- Моуринью покинул клуб 18 декабря.
- «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице.
- Команда Сульшера забила 12 голов в трех матчах подряд. Это произошло впервые за семь лет.