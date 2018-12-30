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    Сульшер – третий тренер в истории «МЮ» после Басби и Моуринью, который стартовал с трех побед в АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» победил в трех последних турах АПЛ. Это три стартовых матча для Уле-Гуннара Сульшера во главе команды, сейчас он занимает пост исполняющего обязанности главного тренера.

    Сульшер стал третьим тренером в истории клуба, который стартовал с трех побед в лиге. Такой же результат показали Мэтт Басби и Жозе Моуринью.

    • Моуринью покинул клуб 18 декабря.
    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице.
    • Команда Сульшера забила 12 голов в трех матчах подряд. Это произошло впервые за семь лет.

    Источник: Evening Standard

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    30.12.2018 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +780

      Александр52 56 минут назад

      Это лишний раз доказывает, что против Моуриньо был заговор ряда игроков. Это позор для команды, когда игроки, даже высокого класса, могут положить на лопатки родную миллиардную команду. Главное, а зачем (???), они же сами потеряли возможные звёздные титулы.

      -1
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      Рейтинг: +481

      MU-fanatic > Александр52 47 минут назад

      заговоры с пустого места не начинаются!!!а Маур сам виноват,что человек говно

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