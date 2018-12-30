«Манчестер Юнайтед» победил в трех последних турах АПЛ. Это три стартовых матча для Уле-Гуннара Сульшера во главе команды, сейчас он занимает пост исполняющего обязанности главного тренера.

18 тур – «Кардифф» (5:1)

19 тур – «Хаддерсфилд» (3:1)

20 тур – «Борнмут» (4:1)

Сульшер стал третьим тренером в истории клуба, который стартовал с трех побед в лиге. Такой же результат показали Мэтт Басби и Жозе Моуринью.