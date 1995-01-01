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    Гвардиола: «Было важно победить после двух поражений»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:1).

    «Было важно победить после двух поражений, игроки сделали то, что должны были сделать. Если команда набирает 100 очков, а потом в следующем сезоне набирает 45 в первом круге, то все не так плохо.

    До счета 1:1 мы наиграли на то, чтобы забить больше голов. Затем забили они, и игра стала более равной, но мы продолжили и забили второй гол», – сказал Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» набрал 47 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.
    • «Сити» проиграл два последних матча в АПЛ – с «Лестером» (1:2) и с «Кристал Пэлас» (2:3).

    Источник: BBC

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