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    Анчелотти: «Победы «Наполи» затмеваются невероятным «Ювентусом»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти дал комментарий после матча 19 тура Серии А против «Болоньи» (3:2). Неаполитанцы идут в турнирной таблице вторыми.

    «Мы не контролировали ход матча, поскольку «Болонья» дважды сравнивала счет. Она усложнила нам жизнь. Пришлось проявить характер.

    «Наполи» на верном пути, но наши победы затмеваются невероятным «Ювентусом». Тем не менее, мы на оптимизме», – сказал тренер.

    • «Наполи» отстает от «Ювентуса» на девять очков.
    • Отрыв неаполитанцев от третьего места составляет пять очков.
    • Последний раз команда из Неаполя выигрывала Серию А в 1990-м году.

    Источник: Football Italia

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