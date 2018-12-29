Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Фирмино вышел в лидеры по голам в АПЛ среди бразильцев

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал хет-трик в матче 20 тура АПЛ против «Арсенала» (5:1). Теперь на счету бразильца 43 гола в чемпионате Англии за все сезоны.

    Таким образом, Фирмино вышел в лидеры по этому показателю среди соотечественников. На втором месте идет Филиппе Коутиньо (41 гол), на третьем – Жуниньо Паулиста (29).

    • Ливерпульцы лидируют в АПЛ.
    • В текущем сезоне АПЛ Фирмино провел 19 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Стоимость футболиста – 80 миллионов евро.

    Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2018 23:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105969
    #2
    Zenit-84
    76701
    #3
    Chernyi Lis
    76046
    #4
    Андрей Ермошин
    68783
    #5
    DeMoN-FCMU
    63418
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru