Фирмино вышел в лидеры по голам в АПЛ среди бразильцев

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал хет-трик в матче 20 тура АПЛ против «Арсенала» (5:1). Теперь на счету бразильца 43 гола в чемпионате Англии за все сезоны.

Таким образом, Фирмино вышел в лидеры по этому показателю среди соотечественников. На втором месте идет Филиппе Коутиньо (41 гол), на третьем – Жуниньо Паулиста (29).

Ливерпульцы лидируют в АПЛ.

В текущем сезоне АПЛ Фирмино провел 19 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Стоимость футболиста – 80 миллионов евро.

Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?