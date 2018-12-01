«Атлетико Минейро» – претендент на Педро Рошу

откуда в Бразилии найдутся отступные за нашего Педро? разорим Атлетико Минейро легко)))))
Бразильский «Атлетико Минейро» хотел бы заполучить форварда «Спартака» Педро Рошу, сообщает Toque Di Letra. Клуб уже вышел на связь с агентами нападающего.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов расстаться с футболистом, но только посредством продажи, а не аренды.
- Роша в текущем сезоне провел четыре матча, ни в одном не отметился результативными действиями.
- Бразилец пришел в «Спартак» в 2017 году.
- Игроку 24 года.