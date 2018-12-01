Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    «Атлетико Минейро» – претендент на Педро Рошу

    Бразильский «Атлетико Минейро» хотел бы заполучить форварда «Спартака» Педро Рошу, сообщает Toque Di Letra. Клуб уже вышел на связь с агентами нападающего.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» готов расстаться с футболистом, но только посредством продажи, а не аренды.

    • Роша в текущем сезоне провел четыре матча, ни в одном не отметился результативными действиями.
    • Бразилец пришел в «Спартак» в 2017 году.
    • Игроку 24 года.

    Источник: Toque Di Letra

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:11
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +327

      JTherry 11 минут назад

      откуда в Бразилии найдутся отступные за нашего Педро? разорим Атлетико Минейро легко)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63478

      klifS 25 минут назад

      Хороший игрок, надо брать)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105969
    #2
    Zenit-84
    76701
    #3
    Chernyi Lis
    76046
    #4
    Андрей Ермошин
    68783
    #5
    DeMoN-FCMU
    63418
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru