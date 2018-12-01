«Атлетико Минейро» – претендент на Педро Рошу

Бразильский «Атлетико Минейро» хотел бы заполучить форварда «Спартака» Педро Рошу, сообщает Toque Di Letra. Клуб уже вышел на связь с агентами нападающего.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов расстаться с футболистом, но только посредством продажи, а не аренды.