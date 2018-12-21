Агент Роши: «Заинтересованные клубы хотят арендовать Педро, а «Спартак» – только продать»

Агент нападающего «Спартака» Педро Роши Хамилтон Бернард рассказал, что на футболиста есть спрос. Клубы хотят арендовать бразильца.

– Был ли разговор с руководством клуба по поводу будущего нападающего? «Спартак» готов отдать его в аренду в Бразилию?

– Готов только продать. И есть много заинтересованных клубов, но все хотят оформить именно аренду. У них нет денег на приобретение Роши.