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    Агент Роши: «Заинтересованные клубы хотят арендовать Педро, а «Спартак» – только продать»

    Агент нападающего «Спартака» Педро Роши Хамилтон Бернард рассказал, что на футболиста есть спрос. Клубы хотят арендовать бразильца.

    – Был ли разговор с руководством клуба по поводу будущего нападающего? «Спартак» готов отдать его в аренду в Бразилию?

    – Готов только продать. И есть много заинтересованных клубов, но все хотят оформить именно аренду. У них нет денег на приобретение Роши.

    • Роша в текущем сезоне провел четыре матча, ни в одном не отметился результативными действиями.
    • Бразилец пришел в «Спартак» в 2017 году.
    • Игроку 24 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2018 20:13
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42585

      zigbert 4 часа назад

      Из за этого неудачного трансфера ,трудно будет его кому либо продать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61951

      klifS > zigbert 4 часа назад

      Это точно, вот интересно, за сколько хотят его продать? Неужели за 12???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42585

      zigbert > klifS 4 часа назад

      За 12 млн. продать будет сложно. Особенно бразильцам.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61951

      klifS > zigbert 4 часа назад

      На данный момент продать бы хотя бы за 3-4, заодно зарплатную ведомость от него разгрузить, но к сожалению это не реально.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42585

      zigbert > klifS 4 часа назад

      Как там решат мы не знаем. Тут бы еще с ФФП не прогадать. Но освобождаться от него надо однозначно. Явно не подошел Спартаку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян 5 часов назад

      Кому он нужен без проверки, поэтому, если и хотят, то только в аренде. 12 лямов покупка, плюс зарплата и у 3-х тренеров он сидит на лавке в "Спартаке". И никто не в ответе должностью и бабками за этот трансфер...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3127

      Опорник84 5 часов назад

      Бабки потраченные в пустую, бесполезный игрок!

      4
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