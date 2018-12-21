Агент Роши: «Заинтересованные клубы хотят арендовать Педро, а «Спартак» – только продать»

Из за этого неудачного трансфера ,трудно будет его кому либо продать.
Агент нападающего «Спартака» Педро Роши Хамилтон Бернард рассказал, что на футболиста есть спрос. Клубы хотят арендовать бразильца.
– Был ли разговор с руководством клуба по поводу будущего нападающего? «Спартак» готов отдать его в аренду в Бразилию?
– Готов только продать. И есть много заинтересованных клубов, но все хотят оформить именно аренду. У них нет денег на приобретение Роши.
- Роша в текущем сезоне провел четыре матча, ни в одном не отметился результативными действиями.
- Бразилец пришел в «Спартак» в 2017 году.
- Игроку 24 года.