Гончаренко: «Больше всех «люлей» в 2018 году получал Набабкин»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кому он чаще всех устраивал в 2018 году нагоняй. Таковым оказался защитник Кирилл Набабкин.

«Набабкин больше всех получал «люли», Алан Дзагоев, Виктор Васин, Константин Кучаев. Такая группа серьeзная получилась.

Родриго Бекао на первых парах очень здорово тоже получал. Все, кто норовят выйти из-под контроля, все и получали», – сказал белорус.