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    Гончаренко: «Больше всех «люлей» в 2018 году получал Набабкин»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кому он чаще всех устраивал в 2018 году нагоняй. Таковым оказался защитник Кирилл Набабкин.

    «Набабкин больше всех получал «люли», Алан Дзагоев, Виктор Васин, Константин Кучаев. Такая группа серьeзная получилась.

    Родриго Бекао на первых парах очень здорово тоже получал. Все, кто норовят выйти из-под контроля, все и получали», – сказал белорус.

    • ЦСКА в таблице идет третьим.
    • Набабкин в текущем сезоне РПЛ провел 15 игр.
    • Армейцы заняли последнее место в группе Лиги чемпионов.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1605

      Агасфер 1 час назад

      А я думаю,чего он так озверел,что даже один раз в сборную тура ЛЧ попал!

      2
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      Рейтинг: +215

      Grag 1 час назад

      волшебные люли.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1081

      SIRIUS 2002 > Grag 4 минуты назад

      Ага, наверное бутсы летающие по раздевалки в перерыве, тоже были волшебные!!

      1
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